Business News: Brasile, deficit nominale dei conti pubblici scende al 7,5 per cento nel 2018

- Il Tesoro nazionale brasiliano ha reso noto che il deficit nominale dei conti pubblici è arrivato al 7,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel periodo che va da agosto 2017 ad agosto 2018. In valori assoluti, il deficit nominale verde-oro è stato di 503 miliardi di reais (circa 120 miliardi di euro). Si tratta di un buco di bilancio molto più elevato rispetto alla media dei paesi emergenti, la quale si attesta al 3,9 per cento del Pil, secondo i dati del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il deficit primario brasiliano è stato spinto verso l'alto soprattutto dalle spese con il pagamento di interessi sul debito pubblico, che hanno assorbito il 6,2 per cento del Pil nel periodo, e dal deficit primario, che è stato pari all'1,3 per cento del Pil. (Brb)