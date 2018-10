Business News: Cile, ricarica imposte su carburanti tra i più bassi dei paesi Ocse

- La percentuale di accise e Iva sui carburanti in Cile è tra le più basse dei paesi Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). È quanto emerso da uno studio dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) reso noto proprio mentre è in corso nel paese andino un aspro dibattito sul prezzo del combustibile e sui diversi aumenti che si sono succeduti nelle ultime settimane. In base al documento dell'Iea, tra le 35 nazioni aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con il 45 per cento di tasse sul prezzo finale, il Cile figura al settimo posto tra i paesi con il minor carico impositivo sulla benzina, mentre sul gasolio il componente tasse scende addirittura al 24,2 per cento, dato che lo colloca al quarto posto nel ranking Ocse. (Abu)