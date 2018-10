Business News: Paraguay, da Unione europea nuovi finanziamenti su progetti per sviluppo sostenibile e riduzione povertà

- L'Unione europea (Ue) finanzierà progetti dell'agenda sullo sviluppo sostenibile in Paraguay con circa 2 milioni di euro. Lo ha annunciato l'ambasciatore Ue ad Assunzione, Paolo Berizzi, nel corso della presentazione del programma di sostegno alle attività di diverse organizzazioni non governative (Ong) impegnate in quest'area. "L'obiettivo di questi progetti è quello di aiutare a ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi", ha dichiarato Berizzi. Ogni progetto, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", sarà finanziato con somme tra i 450 ed i 500 mila euro, somme che "si aggiungono" ai 168 milioni di euro stanziati per il periodo 2014-2020 per il programma di cooperazione Ue-Paraguay. Il ministro degli Esteri, Luis Castiglioni, ha ringraziato da parte sua l'appoggio dell'Ue ed ha ribadito l'impegno assunto dal Paraguay nei confronti della agenda internazionale sullo sviluppo sostenibile. (Abu)