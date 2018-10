Maltempo: sindaco Viterbo, firmata ordinanza per chiusura scuole

- "Maltempo, il sindaco Arena firma l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresi asili, sia comunali che convenzionati, e strutture universitarie) per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. La decisione del primo cittadino fa seguito all'ultimo bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione civile, reso noto del Centro Funzionale Regionale, nel quale si evidenziano condizioni meteo avverse e criticità idrogeologica e idraulica a livello regionale. 'Per evitare il disagio di una comunicazione trasmessa tardivamente nella mattinata di domani - ha spiegato il sindaco Arena - ho preferito predisporre subito l'ordinanza di chiusura in modo da far organizzare per tempo le famiglie' ". Così una nota del comune di Viterbo. (Com)