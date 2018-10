Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti incontra il prefetto Ennio Mario Sodano, direttore dell' Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata e illustra il bando pubblicato dalla Regione Lazio per la ristrutturazione dei beni confiscati. E' presente anche Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la Legalità.Roma, via Fulda 123/ ter. (ore 10)VARIE- Inaugurazione del Centro presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si svolge in occasione di due giornate di lavori dedicate al tumore pancreatico. Il meeting scientifico “Cancro del Pancreas: oncologia personalizzata e complicanze chirurgiche” vedrà riunite le migliori eccellenze in ambito di ricerca, terapia, diagnosi precoce della grave patologia oncologica.Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 8)- Convegno “La salute della donna con malattie reumatiche croniche in età fertile – il valore della medicina di genere”, promosso daLL'Osservatorio nazionale sulla salute della donna .Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, piazza della Minerva 38 (ore 10) (segue)(Com)