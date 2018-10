Gli appuntamenti di domani (2)

- (segue)VARIE- Convegno "La Strategia nazionale per le aree interne e il radicale cambiamento nelle politiche territoriali". L'incontro sarà l’occasione per presentare il volume “La voce dei Sindaci dei Comuni delle “Aree Interne” - Problemi e prospettive della Strategia nazionale”, di Sabrina Lucatelli e Francesco Monaco, e per mettere a confronto le esperienze di sindaci provenienti da aree interne del Nord, Centro e Sud Italia. Alla tavola rotonda parteciperanno il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, il presidente dell'Anci Antonio De Caro, il Delegato Anci alle Aree Interne Matteo Bianchi e il Presidente Ifel Guido Castelli.Palazzo Chigi, via di Santa Maria in Via 37/a (ore 10)- Evento "Il diritto della Blockchain e dell'Intelligenza Artificiale". Se ne parla insieme a Fulvio Sarzana Di S. Ippolito e Massimiliano Nicotra che presenteranno il loro volume omonimo.Uninettuno, piazza Grazioli 17 (ore 15)- Premio Anima 2018, XVII edizione, organizzato da Anima per il Sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Partecipano Filippo Tortoriello presidente di Unindustria, Sabrina Florio presidente di Anima per il Sociale nei valori d’impresa e vice presidente di Unindustria, Luigi Abete presidente del premio Anima, Vincenzo Boccia presidente di Confindustria, Maurizio Stirpe vice presidente di Confindustria e Luca Bergamo vice sindaco e assessore alla crescita culturale di Romacapitale.Terrazza Caffarelli (ore 18)- In seguito al tragico attentato antisemita alla sinagoga di Pittsburgh, la Comunità Ebraica di Roma si raccoglierà in un momento di riflessione e preghiera al Tempio MaggioreTempio Maggiore (ore 19:45)- La città di Roma ospiterà l’appuntamento di “Mediterranea - la via di terra”, il programma di iniziative organizzate in tutta Italia da un gruppo di scrittrici, scrittori, artisti e intellettuali che hanno deciso di sostenere Mare Jonio, la nave italiana impegnata in missioni di monitoraggio nel Mediterraneo centrale, l'area considerata per numero di vittime il confine più pericoloso al mondo. Interverranno: Michela Murgia, Sandro Veronesi, Teresa Ciabatti, Rossella Milone, Valeria Golino, Paolo Virzì, Francesco Trento, Veronica Cruciani, Ascanio Celestini, Niccolò Ammaniti, Francesco Pacifico, lercio.itTeatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8 (ore 21) (Com)