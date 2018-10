Business News: firma di Wall Street punta sul mercato argentino tra gli emergenti, indizi di fine crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un paper della firma Bcp Securities di Wall Street promuove l'Argentina come un "destino redditizio per gli investitori sui mercati emergenti". L'analisi, in controtendenza con le previsioni macroeconomiche sul paese sudamericano, è firmata dal capo economista della firma, Walter Molano, secondo il quale Buenos Aires "non presenta segnali di una recessione severa" e che "ci sono già indizi di un finale di crisi". Tra i punti favorevoli della congiuntura Molano segnala che l'Argentina ha oggi i prezzi più competitivi dalla crisi del 2001, ciò che sta alimentando il ritorno del turismo internazionale, mentre il valore elevato del dollaro riduce al contempo la fuga di capitali argentini verso l'estero. Questa combinazione secondo Molano favorisce anche la ripresa delle esportazioni ed il miglioramento della bilancia dei pagamenti. A questi fattori congiunturali si aggiunge la previsione di un ottimo raccolto e la ripresa delle esportazioni di gas grazie soprattutto allo sviluppo nello sfruttamento del giacimento di "Vaca Muerta".Tutti questi elementi contribuiscono a una "previsione metereologica soleggiata per l'economia argentina", afferma l'esperto di Wall Street usando una metafora climatica, che non evade ad ogni modo il fatto che "l'economia attraverserà un momento difficile prima di poter godere appieno degli sforzi compiuti". (Abu)