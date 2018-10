Business News: presidente di Petrobras, export di petrolio aumenterà parecchio il prossimo anno

- Il presidente della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, Ivan Monteiro, ha dichiarato che le esportazioni di petrolio dell'azienda aumenteranno "parecchio" nel 2019, accompagnando la crescita "fantastica" della produzione nazionale di Oil & Gas del prossimo anno. Secondo il manager, grazie a questo aumento, la compagnia petrolifera statale potrà tornare sul mercato a e contrattare nuove navi da trasporto, invertendo la rotta rispetto alle dismissioni della sua flotta degli ultimi anni. Petrobras punta a dare un nuovo salto nella produzione nel 2019, puntando ad un livello di 2,3 milioni di barili di petrolio al giorno in media. Un aumento del 9,5 per cento rispetto ai 2,1 milioni di barili al giorno prodotti quest'anno. "La curva di produzione aumenta in maniera fantastica tra il 2018 e il 2019", ha dichiarato Monteiro, "Petrobras è diventata esportatrice di petrolio, un obiettivo che sembrava un sogno. Il prossimo anno questo volume aumenterà molto", ha dichiarato Monteiro, durante un evento presso la prestigiosa università Fundaçao Getulio Vargas (Fgv). Nel primo semestre di quest'anno Petrobras ha esportato in media 462 mila barili di petrolio al giorno, un volume del 16 per cento inferiore rispetto a quello registrato lo stesso periodo dello scorso anno. La previsione per il prossimo anno è che questo volume aumenti. (Brb)