Business News: Messico, prima metà di ottobre inflazione al 4,94 per cento su anno, leggera decelerazione su periodo precedente

- Nei primi quindici giorni di ottobre l'inflazione in Messico è aumentata del 4,94 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di staistica messicano (Inegi) segnalando che si tratta di una decelerazione rispetto al periodo precedente. Nella seconda metà di settembre, i prezzi erano aumentati del 5,17 per cento su anno. Il controllo dell'inflazione è da mesi un cruccio delle autorità monetarie e governative. da gennaio 2017, il valore supera stabilmente l'obiettivo del 3 per cento, fissato dalla Banca centrale (al netto di una variazione di un punto in più e in meno). Passati i livelli record dello scorso anno, quando i prezzi erano arrivati a correre anche al ritmo del 6,77 per cento, da gennaio 2018 l'indice ha iniziato a scendere, autorizzando previsioni di rientro nell'obiettivo già alla fine dell'anno. Un ulteriore surriscaldamento dei prezzi registrato prima dell'estate ha rimandato però di diversi mesi il rientro entro quota 3 per cento. (Mec)