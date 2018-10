Maltempo: domani lezioni sospese a La Sapienza

- "A seguito delle disposizioni della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, la Sapienza sospende le lezioni in tutte le sedi di Roma per la giornata di domani 29 ottobre 2018. Le altre attività saranno regolari". È quanto rende noto l'università La Sapienza. (Com)