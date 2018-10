Business News: parlamento Cile approva ampliamento del Tlc con Cina, aggiunti capitoli su commercio elettronico e ambiente

- Il parlamento cileno ha approvato giovedì un protocollo di estensione e complementazione del Trattato di libero commercio (Tlc) con la Cina che include due nuovi capitoli su commercio elettronico ed ambiente. "Si tratta di un'ottima notizia per il Cile," ha affermato il ministro degli Esteri, Roberto Ampuero, che ha aggiunto che "la relazione con la Cina è importantissima non solo per una questione di mercato ma anche per il fatto che si tratta di un attore strategico nell'area Asia-Pacifico, un centro nevralgico commerciale con una influenza crescente a livello mondiale". Nel nuovo accordo, segnala un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri, sono stati inclusi i capitoli su "Commercio elettronico" e "Ambiente e commercio", mentre sono stati rinegoziati i capitoli relativi ad "Accesso ai mercati", "Regole di origine", "Procedimenti doganali e semplificazioni commerciali", "Politiche di competitività", e "Cooperazione economica e tecnica". In questo modo, informa il comunicato, il Cile ha ottenuto tra le altre cose un accesso preferenziale per nuovi prodotti, oltre ad aver introdotto l'autenticazione elettronica e la protezione del consumatore online, e ad aver stabilito procedimenti doganali più rapidi ed efficaci. (Abu)