Mafie: Zingaretti, domani presentiamo bando per restituire beni confiscati

- "Domani presentiamo il nuovo bando per restituire ai cittadini i beni confiscati alle mafie. Diventeranno associazioni per il sociale e la cultura. La lotta per la sicurezza si fa riportando la vita e i servizi contro l’emarginazione". Lo scrive su Twitter, riferisce una nota, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)