Algeria: partito Fln annuncia candidatura di Bouteflika alle presidenziali del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), partito algerino al potere, ha annunciato oggi la candidatura del capo dello Stato, Abdelaziz Bouteflika, alle elezioni presidenziali previste nel 2019. "Il candidato dell'Fln per le elezioni presidenziali del 2019 è Abdelaziz Bouteflika, lo dico da segretario generale", ha detto Djamel Ould Abbes, leader della formazione politica algerina. Dopo aver ripetutamente invitato il capo dello Stato a correre per un quinto mandato come presidente del paese, l'Fln ha sciolto oggi le riserve annunciando la quinta candidatura di Bouteflika. L'81enne capo dello Stato algerino, ininterrottamente alla guida del paese dal 1999 e colpito da un ictus nel 2013, si vede in pubblico di rado. Nelle poche occasioni in cui appare, di solito quando riceve dignitari stranieri, Bouteflika è seduto su una sedia a rotelle e parla con difficoltà. La Costituzione algerina consente comunque all'attuale presidente di candidarsi per un nuovo mandato di cinque anni. La decisione di partecipare alle elezioni nel 2014 aveva suscitato critiche da parte di coloro che mettono in dubbio la sua capacità di governare. Alle elezioni di quattro anni fa, Bouetflika aveva vinto con l’81 per cento dei voti, in calo rispetto al 90 per cento del 2009. (Ala)