Atina: passano la notte in auto ma fiume vicino straripa e li travolge, salvati da cc

- Hanno passato la notte in auto e sono stati travolti dall'acqua del vicino fiume Melfa che a causa delle copiose piogge ha straripato. È accaduto ad Atina, in provincie di Frosinone dove in soccorso dei due giovani, un 19enne di Picinisco e un 17enne di Casalvieri, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli dell'aliquota radiomobile della Compagnia. I due si trovavano aggrappati al tetto della loro utilitaria letteralmente invasa dalle acque. I militari li hanno soccorsi e affidati alle cure del personale del 118. (Rer)