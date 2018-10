Bangladesh: finanziamento della Banca Mondiale da 300 milioni di dollari

- Il governo del Bangladesh ha firmato un accordo di finanziamento da 300 milioni di dollari con la Banca Mondiale per migliorare la trasparenza e l'efficienza dei suoi principali programmi di trasferimento di denaro per i più poveri e vulnerabili, inclusi anziani, vedove e persone con disabilità. Il progetto di modernizzazione del trasferimento di denaro aiuterà il Dipartimento dei servizi sociali (Dss) a modernizzare i quattro principali programmi di protezione sociale del paese utilizzando trasferimenti di contante, migliorando il targeting per beneficiari, l'amministrazione del programma e i pagamenti delle indennità. (Inn)