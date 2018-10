Difesa: ministro armeno Tonoyan, non abbiamo bisogno di acquistare armi Usa

- L’Armenia non ha bisogno di acquistare armi dagli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro della Difesa armeno, David Tonoyan, in un’intervista rilasciata al portale “News.am”. "Non abbiamo discusso di acquistare armi statunitensi", ha detto Tonoyan, commentando l'incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che ha visitato l’Armenia nei giorni scorsi. Tonoyan ha notato che il mercato delle armi è aperto e che quindi non sussistono necessità specifiche di acquisire armamenti di produzione statunitense. Le affermazioni del ministro contraddicono quanto in precedenza affermato dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che in precedenza ha affermato che il governo era pronto a esaminare l’opportunità di acquistare armi di produzione statunitense nel caso in cui avesse ricevuto "un'offerta interessante". Nel corso della sua visita dello scorso 25 ottobre, Bolton ha affermato che gli armamenti di produzione statunitense sono nettamente superiori a quelli russi in dotazione delle forze armate armene. La Russia è il principale fornitore di armi dell'Armenia. (Res)