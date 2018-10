Viale Toscana: Maullu (FI), ennesimo festival dell'illegalità, si lavori su prevenzione

- Anche l'eurodeputato di Forza Italia, Stefano Maullu, in una nota commenta il rave party della scorsa notte nell'ex provveditorato."È del tutto inconcepibile che un edificio di Milano, tra viale Toscana e via Ripamonti, possa essere stato utilizzato da un gruppo di giovani per organizzare l'ennesimo rave party, con conseguenze sgradevoli soprattutto per i residenti della zona", osserva l'esponente azzurro. "Il fatto che a Milano continuino a consumarsi questi festival dell'illegalità, senza alcun genere di contrasto, è davvero fastidioso e sconcertante", prosegue. "Per rispetto verso i cittadini - conclude - credo che le strategie operative per prevenire questo genere di situazioni debbano essere completamente riformulate, perché si sono dimostrate chiaramente inutili". (com)