Maltempo: domani aperto ponte dell’Osa, annullati interventi

- "Domani sarà regolarmente aperto al traffico il ponte dell’Osa, lungo la via Prenestina. A causa del maltempo sono stati annullati gli interventi che erano previsti nel corso della giornata. Normale circolazione, quindi, per i bus e per il traffico privato". Lo comunica, in una nota, Roma servizi per la Mobilità. (Com)