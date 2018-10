Difesa: ministro Trenta giunta a Erbil, previsti colloqui con premier curdo Barzani

- Il ministro della Difesa italiano, Elisabetta Trenta, è arrivata questo pomeriggio a Erbil dove ha in programma un incontro con il primo ministro della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani. Secondo quanto riferito dall'emittente curda “Rudaw”, la Trenta è stata accolta all'aeroporto internazionale di Erbil dal console italiano Serena Muroni e dal ministro dell'Interno Karim Sinjari. L'Italia ha supportato, addestrato, consigliato e coadiuvato le forze di sicurezza irachene e i combattenti curdi Peshmerga. Negli ultimi, la coalizione guidata dagli Stati Uniti per sconfiggere lo Stato islamico ha addestrato 15 mila militari curdi. Tutte le forze Peshmerga sono ufficialmente sotto il comando del primo ministro Barzani. E proprio a Camp Singara, a Erbil, Trenta ha incontrato il contingente dell’Operazione Prima Parthica. "Gli italiani vi guardano con ammirazione per il contributo fondamentale che state dando alla rinascita dell’Iraq. Grazie per quanto fate con intelligenza, coraggio e umanità", ha detto il ministro ai militari italiani. (segue) (Irb)