Difesa: ministro Trenta giunta a Erbil, previsti colloqui con premier curdo Barzani (2)

- In mattinata, il ministro della Difesa dell'Italia ha avuto un colloquio con il nuovo premier iracheno, Adel Abdul Mahdi. “Come lei sa l’Italia è sempre stata al fianco dell’Iraq e continueremo ad esserlo. I nostri militari si occupano della formazione delle vostre forze da anni. Lo facciamo con grande piacere. Lo facciamo per la sicurezza dell’Iraq e del mondo. L’Isis è un pericolo non solo per gli iracheni ma per tutti noi e anche se sembra sconfitto militarmente, esistono ancora reti finanziarie molto forti e un processo di radicalizzazione che emerge anche in diverse capitali europee e che deve essere sconfitto”, ha detto il ministro italiano nell’incontro con il capo del governo iracheno. Mahdi, da parte sua, ha ringraziato l’Italia per il sostegno finora, auspicando che questo appoggio possa continuare anche in futuro. “Innanzitutto la ringrazio per la vostra presenza, per come l’Italia ci è stata al fianco fino ad oggi per la stabilizzazione e la lotta al terrorismo, per la sua generosità che dimostra le ottime relazioni bilaterali tra il nostro e il vostro paese. Grazie per il vostro supporto e ci auguriamo che continuerete a sostenerci”, ha detto il nuovo premier iracheno. (segue) (Irb)