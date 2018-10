Difesa: ministro Trenta giunta a Erbil, previsti colloqui con premier curdo Barzani (3)

- Il ministro Trenta è atterrata questa mattina a Baghdad accolta dall'ambasciatore Bruno Antonio Pasquino. La prima tappa della visita in Iraq è stata a Camp Dublin, a Baghdad, dove l’Italia ha recentemente inaugurato un centro di addestramento della polizia federale irachena finanziato con fondi europei. Nel pomeriggio, la Trenta si recherà a Erbil per colloqui con il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, e per incontrare il personale italiano impegnato nell'addestramento delle forze curde Peshmerga. Domani, invece, la titolare della Difesa si recherà presso la Diga di Mosul, dove opera la Task Force “Praesidium” a protezione della diga e del personale della ditta italiana Trevi che sta effettuando dei lavori di messa in sicurezza della struttura. Si tratta della primissima visita internazionale di un membro di governo dall'insediamento del premier Madhi avvenuto lo scorso 25 ottobre. (segue) (Irb)