Difesa: ministro Trenta giunta a Erbil, previsti colloqui con premier curdo Barzani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, il ministro Trenta aveva anticipato ieri la missione in Iraq per visitare il contingente militare italiano a Baghdad, Erbil e Mosul. Il contributo nazionale in Iraq, dal primo gennaio al 30 settembre 2018, prevedeva impiego massimo di 1.497 militari, 390 mezzi terrestri e 17 mezzi aerei. Il ministro della Difesa ha recentemente annunciato una riduzione del personale delle missioni in Afghanistan e a Mosul, in Iraq. “Abbiamo detto che avremmo ridotto il personale e lo stiamo cominciando a fare in Afghanistan, dove da subito lo ridurremo di 100 uomini e subito dopo di altri 100. Altri 50 rientreranno dall’Iraq e nei primi mesi del 2019 chiuderemo del tutto la missione presso la Diga di Mosul, perché in questo momento non c’è bisogno che l’Italia investa in quella parte di paese”, ha detto la Trenta, intervenendo lo scorso 21 ottobre alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, tenuta al Circo Massimo di Roma. (Irb)