Bulgaria: governo approva bozza legge di bilancio per il 2019

- Il governo bulgaro ha approvato oggi la bozza della legge di bilancio per il 2019 con un disavanzo fiscale dello 0,5 per cento. Come riferito dal ministro delle Finanze, Vladislav Goranov, il bilancio prevede più fondi alle retribuzioni pubbliche, all'istruzione e ai progetti sostenuti dall'Unione europea. Il paese balcanico prevede di aumentare la spesa del 15 per cento su base annua a 44,5 miliardi di lev (22,7 miliardi di euro) l'anno prossimo. Il governo finanzierà un aumento del 10 per cento delle retribuzioni mensili a tutti i dipendenti pubblici, il che si tradurrà in un aumento del 20 per cento dei salari degli insegnanti e estenderà più fondi ai piccoli comuni. Il salario mensile minimo salirà del 10 per cento a 560 lev (326 euro). "Il buon ciclo economico consente un budget significativamente più grande, sia in termini di entrate che di spesa", ha detto Goranov nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Bus)