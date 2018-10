Bulgaria: governo approva bozza legge di bilancio per il 2019 (2)

- Il governo prevede un aumento delle entrate del 12 per cento a 43,9 miliardi di lev (22,4 miliardi di euro), scommettendo su una buona crescita economica e una migliore riscossione delle imposte. L'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche l’anno prossimo resterà invariata. I sindacati hanno definito il bilancio "il migliore degli ultimi anni", mentre le associazioni imprenditoriali hanno espresso preoccupazione per il fatto che la crescita dei salari, slegata dalle riforme del settore pubblico, alimenterà solo i consumi e le importazioni, ma non aiuterà una crescita economica sostenibile. La Bulgaria prevede una crescita economica del 3,7 per cento ne 2019, in leggero aumento rispetto al 3,6 per cento del 2018, mentre l’inflazione media si attesterà al 3 per cento. Il progetto di bilancio ora passerà all’esame del parlamento per l’approvazione. (Bus)