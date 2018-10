Comune: Anzaldi (Pd), Raggi chieda scusa a organizzatrici e manifestanti sit-in

- "Il tentativo di mettere una toppa agli indegni insulti rivolti ieri ai cittadini che hanno manifestato davanti al Campidoglio non basta: la sindaca Raggi deve chiedere scusa alle organizzatrici e alle migliaia di romani che scese in piazza contro il disastro dell’Amministrazione M5s. Grazie a Lucia Annunziata, oggi gli italiani su Rai3 hanno potuto vedere con i loro occhi la compostezza e la dignità di chi ha organizzato la manifestazione, persone normali stanche di assistere solo a chiacchiere e imbarazzanti giustificazioni. E la sindaca deve chiedere scusa anche ai cittadini che hanno un cane, dopo la penosa sparata contro i 'barboncini' ". Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, il deputato de Partito democratico Michele Anzaldi."Accostare i cittadini che protestano - prosegue Anzaldi - per i disservizi alla mafia è vergognoso. La sindaca evidentemente ha perso la testa di fronte alla realtà: i romani stanno aprendo gli occhi, la Giunta M5s invece di migliorare la situazione è riuscita nell’impresa di gettare la Capitale ancora di più nel caos. Dopo i disastrosi 5 anni di Alemanno e i pochi mesi della Giunta Marino ferma sugli scontrini del sindaco è arrivato il colpo di grazia per Roma. Per risollevarsi, alla città serve un sindaco vero, una squadra di governo capace e un progetto serio per la Capitale". (Com)