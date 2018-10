Maltempo: Montino, domani a Fiumicino scuole chiuse

- "Il sindaco Esterino Montino ha disposto la chiusura delle scuole sul territorio di Fiumicino per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre". È quanto si legge sul sito internet del comune di Fiumicino."Abbiamo aspettato di capire l'evoluzione delle previsioni meteo che sono in netto peggioramento - dichiara Montino - Per noi fa fede il dato della Protezione Civile regionale e abbiamo anche acquisito i dati di Aeroporti di Roma. Dato il forte vento e la possibilità di scarichi di pioggia intensa, in via precauzionale, abbiamo quindi deciso di tenere le scuole chiuse per domani, lunedì 29 ottobre". (Com)