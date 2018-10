Maltempo: Salvini, stiamo seguendo tutte le situazioni a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maltempo: scuole chiuse domani e martedì in Veneto e in altre zone del Paese. I centri operativi delle Prefetture sono già al lavoro. Stiamo seguendo tutte le altre situazioni a rischio, da Crotone alla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia a Toscana e Lazio". Lo scrive in un tweet, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. (Rer)