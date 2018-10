Rieti: incidente mortale a Casaprota, chiusa via Salaria in entrambe le direzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada statale 4 via Salaria è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Casaprota (km 60) in provincia di Rieti, a causa di un incidente che ha causato il decesso di una persona. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile". Così una nota di Anas. (Com)