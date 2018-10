Corea del Sud: presidente Moon, nessun piano concreto per visita di Kim a Seul

- Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha detto che non esiste un piano concreto per la possibile visita del leader nordcoreano Kim Jong-un a Seul. Durante l'ultimo vertice intercoreano di settembre, Kim ha annunciato di aver accettato di visitare Seul "nel prossimo futuro" e il presidente sudcoreano ha dichiarato che la visita è prevista per quest'anno. Il presidente del conglomerato sudcoreano del gruppo CJ, Sohn Kyung-Shik, che ha anche partecipato al summit, ha dichiarato che Kim potrebbe fare la visita a dicembre. Venerdì, il ministero degli Esteri sudcoreano ha reso noto che Seul voleva che il leader nordcoreano effettuasse una visita prima della fine dell'anno. Se la visita di Kim avrà luogo, diventerà la prima visita di un leader nordcoreano in Corea del Sud dalla divisione della penisola nel 1945. (Git)