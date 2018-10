Maltempo: Raggi, annullato mio viaggio in Argentina, doveroso restare per coordinare interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho annullato il mio viaggio in Argentina, dove da oggi avrei dovuto partecipare all’U20, il summit sul clima delle capitali dei principali paesi del mondo. Ho ritenuto doveroso, vista l’allerta, restare in città per coordinare gli interventi ed essere vicina ai cittadini che dovessero vivere disagi e difficoltà". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (Rer)