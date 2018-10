Georgia: presidenziali, risultati preliminari saranno noti intorno alle 23 italiane

- I risultati preliminari delle elezioni presidenziali georgiane saranno noti intorno alle 2 di notte (le 23 in Italia). Lo ha detto la portavoce della Commissione elettorale centrale georgiana, Ana Mikeladze. "I seggi elettorali sono chiusi. Il conteggio dei voti sta procedendo. Crediamo che i risultati iniziali saranno disponibili alle 2 circa", ha affermato Mikeladze. Al momento i risultati degli exit poll non ufficiali sono abbastanza discordanti: in alcuni casi la candidata indipendente Salome Zurabishvili si attesterebbe al 53,4 per cento, un risultato che le consentirebbe di vincere le presidenziali al primo turno. Altri conteggi indicano un testa a testa al 40 per cento fra lei e il candidato sostenuto dal Movimento nazionale, Grigol Vashadze. Infine un exit poll di Bcg Research che vedrebbe addirittura Vashadze in vantaggio col 37 per cento. Sembra plausibile che, in base a questi dati, il secondo turno resti un’opzione plausibile. (Res)