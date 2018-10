Roma: Patriarca (Pd), Salvini parli con Di Maio e Raggi

- "Salvini continua ad agitare lo spettro delle ruspe, ma generalizzare non serve. Si rivolga piuttosto a Di Maio, e alla compagna di Movimento Raggi che in due anni non ha fatto nulla per migliorare la vivibilità in tanti quartieri romano". Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Edoardo Patriarca."Puniamo i responsabili del barbaro assassinio di Desiree, ma Salvini si ricordi che passi in avanti si fanno col controllo del territori e con politiche per l’inclusione, che i M5s Roma hanno del tutto dimenticato", conclude Patriarca (Com)