Comune: Gardini (Fi), borghesia contro Raggi? È sua incapacità che è contro città

- "La Raggi dopo l’ennesima dimostrazione di sfiducia da parte dei romani ha accennato a borse griffate e barboncini per dare una connotazione ai suoi denigratori. Ora da quando lei è sindaca non mi pare che a Roma ci sia qualcosa di cambiato in meglio. Invece di preoccuparsi di borsette e barboncini sarebbe meglio pensasse a dare un ordine alla città di cui è sindaca , a far funzionare i servizi , a impedire che cumuli di rifiuti rimangano per strada , a rendere più sicure le periferie specie dopo quanto accaduto a San Lorenzo. Insomma penso che i suoi stessi elettori che all’inizio giustificavano la sua inesperienza comincino a capire che forse per lei è meglio mettersi da parte". Così in una nota Elisabetta Gardini capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo. (Com)