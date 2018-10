Maltempo: Ecoitaliasolidale, scuole chiuse, provvedimento forse giusto per attuale disorganizzazione Roma

- "La sindaca Raggi con una ordinanza ha previsto la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole della Capitale diogni ordine e grado , compresi asili nido e scuole dell’infanzia. Sta di fatto che l’allerta meteo era conosciuta da giorni e solamente nel tardo pomeriggio di oggi vi è stato il provvedimento lasciando nella confusione famiglie intere i cui genitori comunque debbono recarsi al lavoro. Peraltro gli edifici scolastici saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici, come se queste categorie di lavoratori fossero immuni da pericoli causati dal maltempo". È il commento di Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecoitaliasolidale."Forse giusto il provvedimento per l’attuale disorganizzazione in cui versa Roma, se consideriamo i pericoli che ad ogni pioggia o vento vengono determinati da caduta di rami, alberi e da allagamenti, certamente è un provvedimento tardivo che non doveva essere preso all’ultimo istante, e preoccupa perché l’inverno è lungo e la vita della Capitale deve poter essere garantita al pari di ogni Capitale europea anche se il cielo non è sereno", conclude.(Com)