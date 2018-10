Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD

- Chiusi i seggi alle 18:00, giungono i primi dati sulle elezioni tenute oggi in Assia per il rinnovo del parlamento del Land. Secondo le prime proiezioni pubblicate dall'emittente televisiva tedesca “Ard”, l'Unione cristiano-democratica (Csu), al governo dell'Assia dal 2013 in coalizione con i Verdi, è al 27,8 per cento, mancando l'obiettivo “sopra al 30 per cento” annunciato nei giorni scorsi dal partito. Se confermato, tale risultato rappresenterebbe un netto calo per la Cdu, che alle ultime elezioni in Assia aveva ottenuto il 38,3 per cento dei voti. A ogni modo, l'Unione cristiano-sociale del cancelliere tedesco Angela Merkel si conferma al primo posto in Assia. Segue il Partito socialdemocratico (Spd) con il 19,8 per cento. I socialdemocratici vedono, dunque, confermata la tendenza negativa degli ultimi mesi su scala sia statale sia federale. In Assia, la Spd ha perso 10,9 punti percentuali dal 2013. (segue) (Geb)