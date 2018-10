Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD (2)

- Al terzo posto si classificano i Verdi con il 19,4 per cento: guadagnando 8,3 punti dalle ultime elezioni in Assia gli ecologisti proseguono lungo la tendenza positiva che da mesi li vede crescere nei sondaggi. Decisa affermazione anche per Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Dal 2013, AfD ha infatti triplicato i consensi, crescendo dal 41,1 al 12,1 per cento ed entrando per la prima volta nel parlamento assiano. In terza e quinta posizione si collocano il Partito liberaldemocratico (Fdp) e la Sinistra, con rispettivamente il 7,6 e il 6,6 per cento delle preferenze. Le altre formazioni che hanno partecipato alle elezioni ottengono complessivamente il 6,7 per cento. (segue) (Geb)