Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD (3)

- I primi risultati elettorali rispecchiano in larga misura gli ultimi sondaggi. È ora da vedere se avranno conferma anche le previsioni politiche. Per la stampa tedesca, il voto in Assia ha infatti un'importanza decisiva per la tenuta della Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica, Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico. Con questa nuova sconfitta, concordano numerosi osservatori, la Spd potrebbe infatti uscire dal governo, innescando una crisi che potrebbe portare alla caduta del cancelliere Merkel. Un esito non escluso da diversi esponenti della stessa Cdu, come il segretario generale Annegret Kramp-Karrenbauer. Nei giorni scorsi, da Francoforte, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che se la Grande coalizione dovesse rompersi a causa del risultato del voto in Assia, la Germania dovrebbe andare a elezioni anticipate. In particolare, la segretario generale della Cdu ha affermato: “Se questo governo si rompesse, si dovranno indire presto elezioni anticipate”. La situazione nella Grande coalizione è “tesa”, ha aggiunto Kramp-Karrenbauer facendo riferimento alla tensioni che agitano da tempo la maggioranza, aggravate dal netto calo dei partiti di governo nei sondaggi. Il segretario generale della Cdu ha quindi evidenziato: “Per questo motivo, credo, nessuno può dire quanto la Grande coalizione rimarrà stabile, soprattutto a causa delle dinamiche dei singoli partiti”. (segue) (Geb)