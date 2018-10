Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD (4)

- Secondo il settimanale tedesco “Der Spiegel”, le elezioni anticipate in Germania potrebbero verificarsi qualora, dopo un'uscita della Spd dal governo a seguito delle elezioni in Assia, il cancelliere Merkel non intendesse guidare a lungo un governo di minoranza o non superasse una questione di fiducia al parlamento federale. Alla luce dei possibili sviluppi futuri, scrive la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con la proposta di elezioni anticipate Kramp-Karrenbauer si è presentata come successore di Merkel alla guida della Cdu e del governo della Germania, tenute dal cancelliere rispettivamente dal 2000 e dal 2005. Tra i cristiano-democratici sono in molti a chiedere il cambiamento nella Cdu con le dimissioni di Merkel almeno dalla cancelleria. (segue) (Geb)