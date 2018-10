Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti dell'Unione cristiano-democratica attribuiscono infatti a Merkel, percepita ormai come una leader stanca dopo 13 anni di governo, il calo del partito nei sondaggi. A ciò si aggiunge la perdita di popolarità di tutte le parti della Grande coalizione, ritenuta dall'opinione pubblica e dagli stessi partiti che la compongono ormai fragile e litigiosa. È proprio per recuperare consensi che la Spd, precipitata ai minimi storici su scala federale, potrebbe uscire dalla Grande coalizione dopo il voto in Assia. Le elezioni di oggi hanno quindi assunto un'importanza cruciale per la tenuta del governo tedesco e per la permanenza di Merkel alla cancelleria. La formazione del nuovo esecutivo in Assia potrebbe, dunque, provocare la caduta del governo federale. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Die Welt” riferendo le dichiarazioni rese a condizione di anonimato da alcuni esponenti della Cdu. “Non darei nulla per scontato qualora le elezioni in Assia andassero male”, ha dichiarato a “Die Welt” un membro dell'Unione cristiano-democratica, facendo indirettamente riferimento alle possibili dimissioni di Merkel dopo un esito negativo per il partito al voto per il rinnovo del parlamento assiano. Per un altro esponente dell'Unione cristiano-democratica, Volker Bouffier (Cdu), presidente dell'Assia dal 2010, “deve rimanere, altrimenti tutto può cambiare”. (segue) (Geb)