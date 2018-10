Germania: primi dati su elezioni in Assia, crollo Cdu e Spd, successo per Verdi e AfD (6)

- Qualora la Cdu dovesse perdere al voto per il rinnovo del parlamento assiano, “sono convinto che Bouffier darebbe la colpa a Merkel e invocherebbe il cambiamento”, ha dichiarato un esponente della Cdu a “Die Welt”. A ribadire la propria convinzione, questi ha ricordato che, il 14 ottobre scorso, mentre giungevano “i risultati deludenti dell'Unione cristiano-sociale (Csu, il partito fratello della Cdu) tenute quel giorno in Baviera, Bouffier aveva dato la colpa al governo” di Merkel dell'esito del voto per i conservatori bavaresi. Intanto, scrive “Der Spiegel”, a Berlino si attende un “serio scontro” tra Merkel e il capogruppo della Cdu al parlamento federale, Ralph Brinkhaus, la cui elezione alla guida dei deputati cristiano-democratici il 25 settembre scorso è stata interpretata come un ulteriore segno della debolezza del cancelliere tedesco. Per la prima volta in 13 anni di governo, Merkel non può contare su un suo fedele come capogruppo della Cdu al Bundestag. Brinkhaus è infatti noto per la sua contrarietà alla leader della Cdu su numerose questioni, non ultima la coalizione con la Spd. Con la Cdu che perde consensi su scala federale, la mancata vittoria della Csu in Baviera, la Spd ai minimi storici e Merkel contestata nel suo stesso partito, la tenuta della Grande coalizione appare sempre più fragile. (Geb)