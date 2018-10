Germania: Bouffier (Cdu), elezioni in Assia “campanello d'allarme” per partito e governo federale

- Le elezioni tenute oggi in Assia, con i primi risultati che danno l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 27,8 per cento, sono “un campanello d'allarme per il partito” e per il suo leader, il cancelliere tedesco Angela Merkel. Lo ha dichiarato il presidente dell'Assia, Volker Bouffier, che dal 2013 guida la coalizione al governo a Wiesbaden formata da Cdu e Verdi. Dalle ultime elezioni in Assia, la Cdu avrebbe perso 10,5 punti percentuali, se i risultati venissero confermati. Questo è “un campanello dall'allarme per il partito, ma vale anche per il nostro leader”, ha affermato Bouffier. Per il presidente dell'Assia, l'Unione tra Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu), che compone l'esecutivo tedesco con i socialdemocratici nella Grande coalizione in carica da marzo scorso, “sotto la guida del cancelliere Merkel ha firmato con il Partito socialdemocratico (Spd) un valido patto di governo”. Tuttavia, “dovremmo anche attuarlo”, ha concluso il presidente dell'Assia. (Geb)