Sicurezza: Martina (Pd), non regaliamo tema agli altri

- Netta opposizione al “decreto insicurezza” del ministro Salvini, ma anche l’invito al suo partito a non regalare alla destra il tema sicurezza. È questo il messaggio lanciato dal Forum per l’Italia organizzato a Milano dal Partito democratico dal segretario pro tempore Maurizio Martina, intervenuto dopo il segretario generale nazionale del sindacato S.I.A.P. della Polizia di Stato, Giuseppe Tiani, che “da poliziotto e da sindacalista” ha chiesto alla platea democratica “di non lasciare che l’argomento sicurezza si radicalizzi e sia un argomento solo di una parte politica e non dell’altra”, oltre a ribadire che “la sicurezza non debba essere demandata alle ronde” e a lanciare una stoccata al ministro dell’interno Salvini: “Non è che chi vince le elezioni è il padrone del Paese. È colui che è delegato a governare, ma non il padrone”. “Le parole di Tiani sono quelle che orientano il nostro lavoro, anche su un tema decisivo come quello della sicurezza, che noi non regaliamo agli altri”, ha detto Martina, spiegando che il decreto varato dal governo è “pericoloso, ideologico e sbagliato”. Una parentesi il segretario l’ha dedicata anche alla legittima difesa: “Un Paese sicuro - ha detto - non è un Paese dove è più facile sparare, perché più armi vuol dire più insicurezza”. E sul tema sicurezza Martina ha garantito “nessuna spocchia e nessuna arroganza”. “Li dobbiamo affrontare anche sul fronte della sicurezza, a partire dalla sicurezza sociale”, ha spiegato. (Rem)