Comune: Pelonzi (Pd), è vero, protesta cittadini contro Raggi era complotto Pd

- "È il Pd, non può essere una manifestazione spontanea! In effetti come dare torto alla sindaca: Perché dovrebbero protestare i cittadini? Per le strade che sembrano un colabrodo? Per le montagne di rifiuti che assediano i marciapiedi? Per le aziende municipalizzate che non hanno bilancio e piano industriale? Per i suoi principali collaboratori arrestati? Perché rischia di essere il primo Sindaco in carica condannato? No dai impossibile! Se non è il Pd sarà un complotto giudaico-massonico, gli alieni...". Così in una nota il capogruppo del Pd, capitolino AntonGiulio Pelonzi. (Com)