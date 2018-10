Grecia-Italia: Mattarella a Cefalonia per commemorare 75mo anniversario eccidio Divisione Acqui

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Cefalonia, seconda tappa della sua visita odierna in Grecia. Lo riferisce il profilo Twitter del Quirinale. Mattarella, accompagnato dal presidente greco Prokopis Pavlopoulos, visita Cefalonia in occasione del 75mo anniversario dell’eccidio della Divisione Acqui. La strage fu opera delle forze militari naziste in seguito alla dichiarazione d’armistizio dell’Italia nel 1943. Al suo arrivo a Cefalonia, Mattarella è stato accolto dal capo di Stato maggiore della Difesa uscente, il generale Claudio Graziano.(Gra)