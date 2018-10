Comune: Pedica (Pd), da Raggi solita litania su Pd e Salvini

- "Raggi si conferma campionessa mondiale di scaricabarile. Dopo le proteste in piazza dei cittadini che fa? Invece di battersi il petto e fare mea culpa, tira fuori la solita litania contro il Pd e lancia la palla nel campo dell'amico-nemico Salvini. Se la situazione di Roma non fosse così tragica, ci sarebbe da ridere". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Ora la sindaca chiede a Salvini di rispettare i patti per Roma - sottolinea Pedica -. Nell'attesa di potersi affacciare un giorno dal balconcino del Campidoglio per poter sbandierare i famosi poteri speciali, non potrebbe cominciare ad lavorare? Se davvero vuole fare qualcosa di buono per la città, perché non comincia ad esercitare i poteri che ha già?". (Rer)