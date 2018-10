Iraq-Iran: nuovo premier Mahdi riceve telefonata da vicepresidente Jahangiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi ha ricevuto oggi una telefonata dal vicepresidente della dell'Iran, Ishaq Jahangiri, il quale si è “congratulato per la formazione del governo”, sottolineando che la democrazia in Iraq è “un modello per i paesi della regione”. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa di Madhi, l’esponente di Teheran ha espresso la fiducia che la lunga esperienza maturata dall’attuale premier consentirà all’Iraq di “superare le attuali difficoltà”. Da parte sua, il primo ministro iracheno ha espresso apprezzamento per “i distinti rapporti con la Repubblica islamica dell'Iran” e ha sottolineato la necessità che via sia un “dialogo continuo per rafforzare le relazioni e superare le questioni in sospeso tra i due paesi”. (segue) (Irb)