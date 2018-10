Iraq-Iran: nuovo premier Mahdi riceve telefonata da vicepresidente Jahangiri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua prima conferenza stampa a Baghdad da capo del governo, Mahdi ha detto che l’Iraq non parteciperà all’applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare. Ex esponente del Supremo consiglio islamico iracheno (Isci), Mahdi ha precisato piuttosto di voler “proteggere e mettere in sicurezza” il suo paese. Altri obiettivi prefissati dal neo-premier sono la lotta alla povertà e alla disoccupazione, il ripristino dei servizi fondamentali per i cittadini e l’immediato completamento della squadra di governo. Giovedì sera, 25 ottobre, solo 14 ministri su 22 hanno ottenuto la fiducia della Camera dei rappresentanti, con il parlamento chiamato a esprimersi sui restanti otto nomi proposti da Mahdi il 6 novembre prossimo. Fra questi vi sono i nomi proposti da Mahdi per la guida di dicasteri chiave come quelli della Difesa, dell’Interno e della Giustizia. (segue) (Irb)