Iraq-Iran: nuovo premier Mahdi riceve telefonata da vicepresidente Jahangiri (3)

- Prima di prestare giuramento, il neo-premier ha presentato un’ambizioso programma di governo volto a rilanciare l’economia, a consolidare la sicurezza e a mantenere il paese al riparo dalle interferenze di potenze straniere. Il nodo legato ai ministri non ancora approvati getta però un’ombra sul futuro dell’esecutivo e sui rapporti tra questo e le forze in parlamento. L’8 maggio scorso l’amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo Jcpoa siglato con l’Iran dal gruppo P5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania) nel luglio del 2015 e l’imposizione di nuove sanzioni contro Teheran. La Casa Bianca ha anche chiesto ai propri partner di interrompere le importazioni di petrolio dall’Iran a partire dal prossimo 4 novembre. Nel frattempo le tensioni tra i due paesi sono tornate ai massimi storici e continuano a influire sugli sviluppi politici in Iraq. (Irb)