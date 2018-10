Serbia: attivisti diritti umani criticano governo per pubblicazione libri di due ex generali condannati per crimini di guerrab

- L'Iniziativa giovani per i diritti umani ha criticato aspramente il governo serbo dopo che il ministero della Difesa ha pubblicato e promosso libri che includono i ricordi di guerra di due ex generali condannati per crimini di guerra dal tribunale dell’Aia. Il gruppo di attivisti ha dichiarato in una lettera aperta al primo ministro Ana Brnabic che la mossa è stata un sostegno aperto dello Stato ai criminali di guerra condannati dal tribunale internazionale per i crimini dell’ex Jugoslavia (Tpi). Il ministero ha respinto le critiche in una dichiarazione, insistendo sul fatto che i generali hanno il diritto di "dichiarare la loro visione degli eventi storici ai quali avevano partecipato". Il Tpi ha condannato gli ex generali Nebojsa Pavkovic e Vladimir Lazarevic per le atrocità commesse dalle truppe serbe in Kosovo durante la violenza del 1998-99, che ha causato oltre 10 mila morti e costretto quasi un milione a lasciare le proprie case. La corte ha detto che i due ufficiali sono stati coinvolti in una campagna di terrore contro gli albanesi in Kosovo che ha incluso omicidi, stupri e deportazioni forzate.(Seb)