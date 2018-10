Torrevecchia: arrestato corriere droga, sequestrato un chilo tra hashish e marijuana

- Nel pomeriggio di ieri, nel corso di alcuni mirati controlli antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino italiano di 50 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno bloccato l’uomo in via Andersen, zona Torrevecchia, nel corso dell’attività investigativa, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. A seguito della perquisizione veicolare, precisamente all’interno del bagagliaio, ben occultati, i militari hanno rinvenuto 190 grammi di hashish e qualche grammo di marijuana, nonché la somma contante di 1.090 euro, in banconote. A questo punto, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso l’abitazione dell’arrestato, dove effettivamente, sono stati rinvenuti ulteriori 540 grammi di marijuana e 300 di hashish, che erano stati abilmente occultati vicino al forno della cucina. Nel corso della perquisizione i militari hanno anche rinvenuto tutto il materiale utile al confezionamento e taglio della droga. (Rer)